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18:01, 4 марта 2021 года

В Орле проблемы обманутых дольщиков будут решать раз в два месяца

Сегодня собрались вместе обманутые дольщики, представители власти и правоохранительных органов, а также застройщик. Назрела острая необходимость разобрать каждую ситуация с конкретным долгостроем.


Официально в Орловской области 11 проблемных домов. Еще 20 теоретически могут пополнить список, и они уже взяты на контроль прокуратуры.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нужно каждый строительный объект включать как проблемный - сразу по определению. Он начал строиться - значит он проблемный. Чтобы ни с эскроу-счетами, ни с другими у нас ни один человек не попал в эту ситуацию».

Участниками долевого строительства являются более двух тысяч орловцев, и их средства находятся на эскроу-счетах в банках. Еще у тысячи дольщиков денежные средства не защищены.

Что касается образовавшегося в области долгостроя, то по дому в Нарышкино заключено соглашение о достройке, в Знаменке ждут решения суда о признании застройщика банкротом, в Орле по дому № 5 по улице Родзевича-Белевича компенсации не получили 11 дольщиков. Дом № 4 на улице Космонавтов не может быть сдан без благоустройства. На проект дороги заложены средства в рамках инвестпрограммы. Построить дорогу планируют в этом году. По Бурова, 46 - обещали раздать ключи в конце этого года, но дату опять перенесли.

В результате сегодня было принято решение обновить дорожную карту и прописать конкретно все сроки. Подобные встречи с подведением итогов было решено проводить раз в два месяца.


Анна Вайсергисер
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