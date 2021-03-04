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18:19, 4 марта 2021 года

В Орле задержали магазинного вора

Мужчина ночью украл алкоголь.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, инцидент произошел в одном из магазинов на улице Полесской. Мужчина разбил стеклянную дверь, проник в магазин и украл алкогольную продукцию.

Похитителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы - при обходе дворовых территорий они обратили внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения, при котором было обнаружено похищенное из магазина.

Патрульные доставили подозреваемого в отдел полиции для установления личности гражданина и выяснения всех обстоятельств происшествия. Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний местный житель, в содеянном он сознался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, либо иное хранилище».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.


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