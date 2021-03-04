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21:20, 4 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле обсудили проблемы обманутых дольщиков. На встречу пришли

представители власти и правоохранительных органов, а также вложившие свои деньги орловцы и застройщики.



- Иммунизация - дело коллективное. Вместе с бригадой медиков мы выехали на вакцинацию в Мценский интернат особого типа.



- Вес торта они профессионально определяют вручную. Сегодня в Перинатальный центр пришли волонтеры - с подарками.



- Дворы и парки ждут ремонта.



- В Орле стартовал проект «МногоМама».



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