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4:23, 5 марта 2021 года

Сегодня на платформе СМОТРИМ стартует продюсерский проект Стивена Спилберга «Ненависть»

Платформа СМОТРИМ в марте представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов.


5 марта первым зарубежным эксклюзивным релизом платформы СМОТРИМ станет продюсерский проект Стивена Спилберга «Ненависть». Документальный шестисерийный сериал по сценарию обладателя «Оскара» Алекса Гибни исследует природу человеческой ненависти. Авторы задались вопросами, насколько часто наши эмоции даже самые сильные формируются под влиянием социума и как важно развивать сознательность, если мы хотим жить в справедливом и честном мире? Насколько далеко зашло их расследование – и расскажет «Ненависть».

Платформа СМОТРИМ в марте представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов. Среди них, кроме продюсерской работы Стивена Спилберга «Ненависть», можно увидеть картины «Человек неунывающий» Андрея Кончаловского и «Встречи с Горбачевым» Вернера Херцога, фильм Марианны Яровской из шорт-листа премии «Оскар» «Женщины Гулага». Все фильмы, как и весь контент платформы, зрители могут посмотреть бесплатно.


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