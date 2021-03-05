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8:27, 5 марта 2021 года Орловские электрички изменят расписание Расписание пригородных поездов изменится в праздничные дни.





Изменения будут действовать 7 и 8 марта. Поэтому стоит заранее спланировать маршрут, ознакомиться с корректировками можно в расписании на вокзалах, остановочных пунктах и на официальном сайте железной дороги.





Мария Семак



