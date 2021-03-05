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7:27, 5 марта 2021 года Осторожно! Лед - растаял Сотрудников МЧС просят орловцев внимательнее следить за детьми и самим соблюдать осторожность у водоёмов.





На проточных водоёмах городов Ливны и Мценска практически нет ледового покрова, а в Орле на реках Ока и Орлик появились множественные промоины, и хотя толщина льда колеблется от 14 до 22 см в разных местах, не стоит пробовать его на прочность, это опасно для жизни. Предупреждение касается и любителей рыбной рыбалке, и тех, кто привык сокращать путь по льду, и особенно детей - кататься на коньках и лыжах уже нельзя.





Мария Семак



