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6:28, 5 марта 2021 года В Мценске решат, как благоустроить город Предложения о том, какие городские территории стоит благоустроить в следующем году, принимаются в администрации райцентра.





Сообщить о своем предпочтении властям можно и в электронном виде, через Интернет-приемную, а также написав письмо (адрес указан на сайте). Можно прийти на прием. Предложения в рамках общественного обсуждения принимают до 25 марта. Рейтинговое голосование пройдет с 26 апреля года по 30 мая.





Мария Семак



