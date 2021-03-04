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20:47, 4 марта 2021 года В Орле под лед провалился мужчина Он вышел на лед за своей собакой.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, в Орле в районе железнодорожного моста со стороны улицы Фомина мужчина вышел на лёд за своей собакой и провалился в воду. Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники 3-й пожарно-спасательной части. Мужчина был спасен. Спасатели отогрели его в пожарном автомобиле. Медики оказали ему первую помощь и госпитализировали.









Орловское Информбюро



