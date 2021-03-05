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10:49, 5 марта 2021 года Антитела к коронавирусу имеет четверть обследованных орловцев Статистику исследований на антитела и наличие инфекции озвучил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперативного штаба.





В докладе Румянцева содержались следующие цифры: на антитела к коронавирусу было проведено около 73 тыс. серологических исследований, при этом положительный титр был выявлен в 19 925 случаях, что в процентном отношении составило 27,3%.



Общее количество тестов на наличие пандемийного заболевания в регионе приближается к полумиллиону исследований. Всего было взято и обработано более 488 тыс. проб. Число среднесуточного тестирования в области за последние две недели установилось на отметке в 1 295 исследований – сообщает региональный информационный портал.





Орловское Информбюро



