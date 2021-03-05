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10:57, 5 марта 2021 года

На Орловщине зафиксирован двадцатипроцентный спад заболеваемости коронавирусом

Эта информация прозвучала на еженедельном заседании регионального оперативного штаба.


Данные о распространении инфекции представил глава местного управления Роспотребнадзора Александр Румянцев. Согласно озвученной информации, на минувшей неделе (в сравнении с позапрошлой семидневкой) на территории региона зафиксировано двадцатипроцентное снижение заболеваемости коронавирусом – сообщает региональный информационный портал.

Тем не менее, орловские показатели по ежедневной заболеваемости и недельному среднему темпу прироста заражения больше общероссийских. В первом случае это 10,9 человек на 100 тыс. населения против 7,17 на 100 тыс. Во втором – 0,3% против 0,27%.
 
Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе установился на отметке в 0,93. Общероссийский показатель по состоянию на вчерашний день составлял 0,98. Обе цифры означают замедление распространения инфекции и могут стать основанием для снижения противоэпидемиологических ограничений.



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