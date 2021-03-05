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11:03, 5 марта 2021 года Для обновления орловского «Ветсанутильзавода» требуется около 135 миллионов рублей Данная сумма отражена в утвержденной проектно-сметной документации, подписанной губернатором Клычковым.





Согласно тексту постановления правительства региона № 109 от 4 марта 2021 года, ПСД отражает параметры «технического перевооружения ГУПОО «Ветсанутильзавод «Орловский» в целях соблюдения экологической и эпизоотической безопасности Орловской области».



Обновление предполагается в рамках двухэтапной работы. На реконструируемый двухэтажный объект площадью в 1 466,4 м² потребуется примерно 134,8 миллиона рублей. Цена определена с учетом НДС, в соответствии с текущим уровнем цен на II квартал 2020 года.

ПСД была принята в соответствии с положительной оценкой проекта ООО «ВКТИстройдормаш – Проект».

Стоит отметить, что в документации не содержится информация о сроках работ и непосредственно выделенном финансировании. В нем отражены данные о сметной стоимости различных строительных и монтажных работ, а также проектно-изыскательных мероприятий и оснащения техническим оборудованием.

Возможно, что председатель комитета Татьяна Ерохина заявила, что закрытие предприятия приведет к неизбежной экологической катастрофе в регионе. Возможно, что модернизация «Ветсанутильзавода» начнется уже в этом году. Об этом упоминалось на заседании комитета областного совета по аграрной политике, природопользованию и экологии от 20 января 2021 года. На эти цели было заложено порядка 20 миллионов рублей. На том собраниизаявила, что закрытие предприятия приведет к неизбежной экологической катастрофе в регионе.



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Орловское Информбюро



