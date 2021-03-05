В Орловской области зарегистрирован 81 случай коронавируса

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11:12, 5 марта 2021 года
В Орловской области зарегистрирован 81 случай коронавирусаВ России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 марта, за последние сутки в Орловской области выявлен 81 случай новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось 30 684 орловца.
Число орловцев с активным течением болезни – 2 405. За сутки выписали 124 жителя региона, всего – 27 827. Количество смертей от новой болезни – 452, накануне зафиксировано 3 летальных исхода.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро