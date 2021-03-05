В Орловской области зарегистрирован 81 случай коронавируса

В России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.

Число орловцев с активным течением болезни – 2 405. За сутки выписали 124 жителя региона, всего – 27 827. Количество смертей от новой болезни – 452, накануне зафиксировано 3 летальных исхода.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф

