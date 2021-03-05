Сотрудники полиции поздравляют орловчанок с праздником

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11:28, 5 марта 2021 года
Сотрудники полиции поздравляют орловчанок с праздникомПоздравления – часть всероссийской акции МВД «8 Марта - в каждый дом».
Полицейские подарили жительницам Орла цветы, а также вручили поздравительные открытки с профилактической информацией.
Участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Орлу лейтенант полиции Андрей Лосев вручил орловчанкам символ главного женского праздника – тюльпаны, а также яркие памятки-визитки с добрыми пожеланиями и своими контактными данными. Поздравляя жительниц своего административного участка с наступающим праздником, полицейские доводили до них информацию по предупреждению совершения в отношении них преступлений и правонарушений.
Кроме того, сотрудники полиции разместили информационные памятки на стендах возле подъездов жилых домов, а также напомнили орловчанкам о бдительности и основных правилах безопасного поведения.
Акция «8 Марта - в каждый дом» продолжается во всех районах Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро