Сотрудники полиции поздравляют орловчанок с праздником

Поздравления – часть всероссийской акции МВД «8 Марта - в каждый дом».

Участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Орлу лейтенант полиции Андрей Лосев вручил орловчанкам символ главного женского праздника – тюльпаны, а также яркие памятки-визитки с добрыми пожеланиями и своими контактными данными. Поздравляя жительниц своего административного участка с наступающим праздником, полицейские доводили до них информацию по предупреждению совершения в отношении них преступлений и правонарушений.



Кроме того, сотрудники полиции разместили информационные памятки на стендах возле подъездов жилых домов, а также напомнили орловчанкам о бдительности и основных правилах безопасного поведения.





Акция «8 Марта - в каждый дом» продолжается во всех районах Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области