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11:28, 5 марта 2021 года

Сотрудники полиции поздравляют орловчанок с праздником

Поздравления – часть всероссийской акции МВД «8 Марта - в каждый дом».


Полицейские подарили жительницам Орла цветы, а также вручили поздравительные открытки с профилактической информацией.

Участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Орлу лейтенант полиции Андрей Лосев вручил орловчанкам символ главного женского праздника – тюльпаны, а также яркие памятки-визитки с добрыми пожеланиями и своими контактными данными. Поздравляя жительниц своего административного участка с наступающим праздником, полицейские доводили до них информацию по предупреждению совершения в отношении них преступлений и правонарушений.

Кроме того, сотрудники полиции разместили информационные памятки на стендах возле подъездов жилых домов, а также напомнили орловчанкам о бдительности и основных правилах безопасного поведения.
 

Акция «8 Марта - в каждый дом» продолжается во всех районах Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
 
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области



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