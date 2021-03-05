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11:32, 5 марта 2021 года

Залогин подтвердил вспышку коронавируса в Добринском психоневрологическом интернате

Недавно у постояльцев учреждения была выявлена повышенная температура и низкая сатурация.


Как отметили накануне на заседании оперативного штаба, на вчерашний день не было подтверждения, что это вспышка коронавируса. Больным были сделаны соответствующие тесты, результаты которых накануне ещё не были известны. 
 
Во время сегодняшнего прямого эфира для региональных СМИ, глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин подтвердил, что у пациентов и персонала диагностирован COVID-19. В интернате на данный момент продолжается проверка Роспотребнадзора. Кроме этого, департамент социальной защиты инициировал собственное разбирательство. В данный момент предпринимаются все необходимые мероприятия для стабилизации ситуации в учреждении. Масштаб произошедшего Залогин не озвучил, пообещав вернуться к теме после проведения необходимых действий.
 
Из данных, озвученных на оперативном штабе, следует, что персонал, заступивших на смену 20 февраля, имел отрицательные тесты на коронавирус, поэтому ещё предстоит разобраться, откуда появился очаг.



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