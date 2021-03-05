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11:37, 5 марта 2021 года В Орловском онкодиспансере звучала музыка На полчаса и медперсонал и пациенты отложили процедуры, чтобы послушать концерт, посвященный приближающемуся празднику – Международному женскому дню.





Музыка звучала в исполнении педагогов Орловского музыкального колледжа.



Поздравление с праздником сотрудников онкодиспансера – уже давняя ежегодная традиция учебного заведения. И исполнители, и слушатели считают, что музыка помогает работе врачей и настрою пациентов на выздоровление.





Татьяна Тимохина



