В Орловском онкодиспансере звучала музыка

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11:37, 5 марта 2021 года
В Орловском онкодиспансере звучала музыкаНа полчаса и медперсонал и пациенты отложили процедуры, чтобы послушать концерт, посвященный приближающемуся празднику – Международному женскому дню.
Музыка звучала в исполнении педагогов Орловского музыкального колледжа.
Поздравление с праздником сотрудников онкодиспансера – уже давняя ежегодная традиция учебного заведения. И исполнители, и слушатели считают, что музыка помогает работе врачей и настрою пациентов на выздоровление.
Татьяна Тимохина