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11:42, 5 марта 2021 года Залогин: «Решение о вакцинации онкобольных принимает участковый терапевт» Глава департамента здравоохранения Орловской области заявил об этом на еженедельном брифинге.





Чиновник подчеркнул, что решение о вакцинации пациентов со злокачественными образованиями принимается при обращении последних к своим участковым терапевтам – там медики решают, отказать или разрешить человеку с онкологией прививаться от коронавируса.



Основаниями для вердикта являются показания и противопоказания к «Спутнику V» и текущее состояние здоровья больного. Кроме этого, отказать в прививке может и врач в процедурном кабинете – во время осмотра человека перед уколом.



Залогин сообщил, что в Орловской области уже имеются прецеденты разрешения и отказов в вакцинации онкобольным.





Орловское Информбюро



