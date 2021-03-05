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11:45, 5 марта 2021 года Ремонт инфекционного корпуса в Глазуновской ЦРБ обойдется в 62,6 миллиона рублей Эта сумма утверждена в проектно-сметной документации, подписанной губернатором Андреем Клычковым.





Согласно постановлению регионального правительства № 108 от 04.03.2021, ремонтные работы в рамках первого этапа реставрации по ПСД обойдутся в 62,6 миллиона рублей. Из них стоимость строительно-монтажных работ составит 53,9 миллиона рублей, стоимость оборудования – 5,4 миллиона, на прочие затраты документацией предусмотрено 3,3 миллиона. Стоимость рассчитана в текущих ценах за IV квартал 2020 года (с учетом НДС).



Работы в рамках первого этапа предполагают ремонт инфекционного корпуса и наружных инженерных сетей, но в документации также упоминается прачечная. Возможно, её ремонт предполагается в рамках второго этапа реставрации. Сроки работ в документации не обозначены.

Инфекционный корпус в Глазуновской ЦРБ насчитывает 40 мест.





Орловское Информбюро



