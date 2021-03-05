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11:57, 5 марта 2021 года ОГЭ заменили на контрольные Как сообщалось ранее ОГЭ по выбору отменили, но не всё так просто. Вместо него придется сдать контрольную.





9 классы уже знают, что ОГЭ по выбору в этом году отменили из-за коронавируса. Но вместо этих экзаменов назначили контрольные. Рособрнадзор разъяснил, как они будут проходить. Правила такие: каждый ученик 9 класса должен написать одну контрольную по предмету по выбору. Обязательные ОГЭ, а также собеседование по русскому языку, которое служит допуском к аттестации, и это не отменяется. Итого, учащиеся 9-х классов сдают: собеседование по русскому языку, ОГЭ по русскому языку, ОГЭ по математике и одна контрольная из предметов по выбору. Составленный список предметов по выбору для 9-х классов, по которым будут писать контрольные – обычно есть на ОГЭ: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. Ориентировочные даты контрольных по выбору в 9 классах уже названы – с 17 по 21 мая 2021 года. Точного расписания пока нет. Варианты контрольных обещают составить по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 2021 года. Чтобы увидеть, что там есть, учащимся необходимо зайти на официальный сайт ФИПИ и выбрать свой предмет. Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева – при всей лёгкости выбора предмета, всё же необходимо обдумать дальнейшие события. Рособрнадзор советует не сдавать первую попавшую дисциплину (за компанию, что лучше знаете и т.п.), а учесть свою дальнейшую образовательную траекторию. Если вы идёте в колледж или в профильный 10 класс, все просто: выбирайте по профилю. Например, в медицинский класс нужна химия или биология. Но если 10 класс у вас будет обычный, то уже сейчас нужно подумать о том, кем вы хотите стать и какие ЕГЭ потребуются через два года. Можно начать с обычной профориентации, которая направит ваши мысли в нужном направлении. Важным является то, что даже когда появятся демоверсии контрольных (на что многие очень рассчитывают), ваши региональные органы управления образованием могут ограничить количество заданий или изменить время выполнения работы. Следите за новостями в своей школе. Кроме того, Рособрнадзор выпустит рекомендации по минимальным баллам за выполнение этих контрольным. Они будут соответствовать отметкам по пятибалльной шкале. Чтобы сдать, нужно будет написать хотя бы на тройку.





Орловское Информбюро



