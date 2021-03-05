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12:30, 5 марта 2021 года С 2021 года в конкурсных списках вузов больше не будет имён Рейтинги поступающих станут обезличенными. Узнать себя можно будет только по СНИЛС или коду. В 2021 году вступили в силу новые правила приёма в российские университеты. Хотелось бы затронуть вопрос, какими будут новые конкурсные списки. В них больше не будет имён – только номера.





В рейтингах, поступающих больше, не будет конкретных фамилий и имён. Согласно новому порядку приёма, конкурсные списки поступающих больше не будут содержать информацию о фамилиях и именах абитуриентов. Рейтинги будут обезличены. Находить себя в списке поступающие смогут по номеру СНИЛС или уникальному коду. Их вуз присвоит тем, кто не успел пока оформить «пенсионный» номер, а также абитуриентам из других стран. Зачем изменили рейтинги поступающих? Вероятно, новый способ заполнения рейтинговых списков поступающих, позволит приёмным комиссиям экономить время на внесении данных абитуриентов. Набрать код намного проще, чем фамилию, имя и отчество. Также это поможет не путать однофамильцев, ведь каждый номер СНИЛС уникален. Правда, такие изменения могут привести к коррупции и сделать конкурс непрозрачным. Вуз может присвоить уникальный код «своим» абитуриентам или намеренно завысить их баллы ЕГЭ. Без указанных фамилий и имён выявить подмену данных будет сложно. Что делать на конкурсе в вузах в 2021 году? С 2021 года документы можно подать в пять университетов и в каждом выбрать не три, а до 10 программ обучения. Теоретически, один абитуриент может поступать на 50 программ и числиться в 50 конкурсных списках. При этом абитуриенты не смогут понять, как зовут тех, кто оказался в рейтинге выше них. Конкурентов будет трудно найти на сайтах других вузов. Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева считает, что будущим абитуриентам и их родителям эти новшества принесут больше волнительных моментов, нежели положительных. С учётом того, что зачисление будет проходить в одну волну и поэтому дети всё же хотели бы обладать актуальной информацией для максимально быстрого принятия решения о передачи оригиналов и подписания согласия на зачисление, чтобы всё же поступить на бюджет. Использование различных платных и бесплатных сервисов профильных сайтов не прояснит ситуацию, так как регистрация на них является добровольной инициативой, поэтому объективностью не обладает. В сложное время, когда вызывает панический страх у многих, даже мысль о третьей волне коронавируса, изменении сроков сдачи экзаменов и существенные изменения в правилах работы приёмных кампаний вузов ещё больше осложняет выбор и возможность принятия правильного решения.





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