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12:01, 5 марта 2021 года Художник и учитель. В Орле вспоминали живописца, члена Союза художников России Геннадия Пивеня Все, кто пришел на открытие его выставки, испытывали смешанные чувства: и радость от соприкосновения с искусством, и грусть, что талантливый мастер до юбилейной выставки не дожил. В октябре прошлого года его не стало. О яркой творческой звезде – в материале корреспондента ГТРК «Орел» Эвы Стасюлевич.





В Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева 3 марта состоялось открытие ретроспективной выставки члена Союза художников России Геннадия Пивеня. Она приурочена к 80-летию со дня рождения художника. Сказать добрые слова, поклониться своему коллеге и учителю пришло очень много человек. Прекрасный художник, пейзажист Геннадий Пивень тонко чувствовал природу, работал до последних дней жизни и всегда помогал своим студентам - настоящим и бывшим. Продолжал ездить с ними на пленэры, направлял, радовался победам. Елена Федоринова-Письменская, ученица Г.А. Пивеня, директор творческой студии «Колорит»: «Он всегда говорил: «Лена, никогда не называй себя художником, художником назовут тебя люди». И то так. Он всегда был настолько скромный, и, действительно, разве можно не назвать его художником, он художник с большой буквы, эти все работы говорят сами за себя». 30 лирических, очень светлых пейзажей орловской природы - это только первая часть выставки, вторая откроется через некоторое время в Выставочном центре, где соберут уже сто полотен, включая графику и акварель. Дочь художника горячо поблагодарила всех за внимание к отцу, из большой творческой семьи сегодня осталась она одна. Ольга Куренкова, дочь художника Г.А. Пивеня: «Хочется, что бы люди сейчас в это сложное время, которое не дает нам покоя из-за болезней, из-за существующих неприятностей и ограничений в связи с ситуацией в стране и мире, могли наслаждаться, могли встречать весну, потому что весна должна начинаться с такой светлой выставки». В свое время Пивень окончил Орловский худграф, и он стал для него родным. Воспитал не одно поколение художников. И любил повторять, что сопереживает настроению в пейзаже и старается окончить его максимально быстро, чтобы не терять это самое настроение. Михаил Шульгин, декан художественно-графического факультета ОГУ им. И.А.Тургенева: «Он чувствовал пейзаж. В каждой работе есть настроение, в каждой работе – состояние. Это то, что отличает русский лирический пейзаж, есть основоположники Саврасов, Левитан, и Пивень к этой линии принадлежит». Небо, деревья, поля в его работах дышат безыскусной красотой, тихим очарованием, мягким светом. Они - родные, знакомое и близкие каждому человеку. Все это мы с вами видели много раз, но только Пивень умел наделять свои картины еще и безграничной любовью.





Эва Стасюлевич



