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12:16, 5 марта 2021 года Залогин опроверг принудительную вакцинацию от коронавируса на предприятиях Глава областного департамента здравоохранения ответил на вопросы региональных СМИ на традиционном еженедельном брифинге.





Тема была поднята в соответствии с озвученной информацией журналистов о том, что областной департамент промышленности и торговли требует от директоров предприятий информировать их о вакцинации сотрудников. Также был поднят вопрос, не лишат ли отказников премий из-за отсутствия прививки?

Залогин ответил, что вакцинация – процедура сугубо добровольная, а запросы департамента промышленности и торговли не что иное, как сбор статистики о привитых гражданах, которую собирает власть. «По своей отрасли мы тоже эти сведения собираем и отчитываемся», – подчеркнул чиновник.

Глава регионального департамента здравоохранения заявил, что предприятиям, особенно стратегическим (вроде пищевой промышленности), крайне важно, чтобы рабочие были защищены, а рабочий процесс не тормозился – поэтому профильный департамент, активно интересуется статистикой прививочной кампании.

«Это важно, это задача каждого ответственного руководителя предприятия, собственника, ну и, наверное, каждого работника – подумать о своем здоровье и здоровье своих близких», – закончил тему Залогин.





Орловское Информбюро



