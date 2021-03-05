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12:43, 5 марта 2021 года Залогин прокомментировал разброс показаний электронных термометров Глава департамента здравоохранения Орловской области провел сегодня традиционный брифинг для СМИ.





Один из вопросов, заданных Залогину, касался показаний температуры пациентов – люди жалуются на различия показаний электронных термометров. Как было упомянуто в обращении, подчас таким градусникам не доверяют сами врачи. Чиновника попросили порекомендовать хорошую марку таких термометров. Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Я не являюсь инженером медтехники, но хочу сказать, что все электронные термометры, которые сертифицированы и разрешены для использования на территории РФ, могут эксплуатироваться. Все они проверяются, поэтому нет оснований не доверять конкретным маркам или производителям. Но это касается только сертифицированных термометров». Между тем, нельзя сказать, что электронные термометры пользуются большой любовью у населения. Рядовые граждане и специалисты все же больше доверяются ртутным градусникам, поэтому Залогина довольно часто спрашивают о них. В частности, в минувшем сентябре его спрашивали о дефиците ртутных термометров в областных аптеках. Позже чиновник отвечал, что производство и продажа таких приборов в России прекращена – ртутные градусники выводятся из оборота в соответствии с концепцией ВОЗ, к которой РФ присоединилась в минувшем году. Залогин предложил альтернативу – галинстановый термометр, не содержащий ртуть и работающий с помощью смесей жидких металлов, безвредных для человека: галлия, индия и олова. Они по принципу действия похожи на ртутные, но, как правило, поставляются из-за рубежа, поэтому минувшей осенью с их доступностью имелись проблемы.





Орловское Информбюро



