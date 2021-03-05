Главная » Новости



13:08, 5 марта 2021 года Апельсины от ОНФ Команда единомышленников, которая помогает людям по всей стране, работает уже целый год. Они действуют под девизом: «Мы вместе».





Акция «Мы вместе» зародилась год назад для помощи многодетным семьям, ветеранам и пенсионерам в сложный период пандемии коронавируса. Ограничения постепенно снимаются, но движение «Мы вместе» не останавливается, и с теми, кого всегда поддерживали, активисты народного фронта не прощаются. Они навещают своих подопечных и вручают подарки. Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы дарим мандариновые, апельсиновые деревья, дарим апельсины, в магазинах раздаем апельсины. Это наш оранжевый окрас». В Орловской области более 600 волонтеров присоединились к акции «Мы вместе». Добровольцы развезли тысячу бесплатных продуктовых наборов, выполнили более 500 заявок на доставку лекарств.





Всеволод Трифонов



