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13:08, 5 марта 2021 года

Апельсины от ОНФ

Команда единомышленников, которая помогает людям по всей стране, работает уже целый год. Они действуют под девизом: «Мы вместе».


Акция «Мы вместе» зародилась год назад для помощи многодетным семьям, ветеранам и пенсионерам в сложный период пандемии коронавируса. Ограничения постепенно снимаются, но движение «Мы вместе» не останавливается, и с теми, кого всегда поддерживали, активисты народного фронта не прощаются. Они навещают своих подопечных и вручают подарки.
 
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы дарим мандариновые, апельсиновые деревья, дарим апельсины, в магазинах раздаем апельсины. Это наш оранжевый окрас».
 
В Орловской области более 600 волонтеров присоединились к акции «Мы вместе». Добровольцы развезли тысячу бесплатных продуктовых наборов, выполнили более 500 заявок на доставку лекарств.



Всеволод Трифонов
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