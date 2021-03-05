Главная » Новости



13:21, 5 марта 2021 года Осужденная Мценской колонии-поселения победила во всероссийском конкурсе «А ну-ка, девушки» Конкурс приурочен к 8 марта, и второй год подряд проходит во всех регионах России. В 2021 году из-за пандемии конкурс прошел в онлайн-режиме.





Из Орловской области на конкурс заявились 18 человек. Лучшей среди них стала 26-летняя Светлана Климова. Победа в региональном этапе дала ей право попробовать силы на федеральном уровне. Участницы демонстрировали творческие и кулинарные таланты. Наша землячка выиграла в номинации «Визитная карточка», где исполнила песню и рассказала об Орловском крае. Светлана Климова, осуждённая КП-7 г. Мценска: «Мне нравилось петь. А когда сюда приехала, думала, что у меня будет только работа, барак. Потом с разрешения администрации я стала вязать, вышивать, выступать на концертах, петь». Светлана Климова в колонии провела почти два с половиной года и уже считает дни: на свободу она выйдет 15 марта.





Юлия Сабельникова



