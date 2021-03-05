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13:32, 5 марта 2021 года

Иван Залогин: «Спутник V дает иммунитет сроком до двух лет»

Глава департамента здравоохранения Орловской области ответил на вопрос об эффективности первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса.


На брифинге для региональных СМИ Иван Залогин заявил, что в инструкции к разработке Центра имени Гамалеи обозначен срок полученного иммунитета к коронавирусу – до двух лет. По имеющейся у самого чиновника информации, привитые «Спутником V» примерно год назад люди до сих пор сохраняют высокий и устойчивый титр антител, поэтому сомневаться в документации к вакцине нет оснований.

«Еще раз скажу, что вакцины, выпущенные у нас в государстве, признаны самыми лучшими в мире, и это так», – заявил Залогин.

Напомним, что авторитетный научный журнал Lancet определил эффективность «Спутника V» («Гам-КОВИД-Вак») в 91,6%. Данные опубликованы на основании результатов третьей фазы клинических испытаний отечественной вакцины.
 
Глава областного департамента здравоохранения попросил всех участвовать в вакцинации, защитить себя и своих близких, ведь коронавирус относится к тем заболеваниям, которые могут нанести непоправимый вред здоровью, вплоть до гибели. Также Залогин заметил, что в регионе не было прецедентов серьезных осложнений после вакцинации.



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