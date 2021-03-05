В Орле заблокировали интернет – сообщество арестантской идеологии

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14:21, 5 марта 2021 года
В Орле заблокировали интернет – сообщество арестантской идеологииГруппа была размещена в одной из социальных сетей.
Незаконная информация была найдена Железнодорожной районной прокуратурой в ходе мониторинга интернет-пространства. Доступ к сообществу, посвященному идеологии запрещенного в Российской Федерации движения «АУЕ», был открыт – все тематические данные, оправдывающие противоправное поведение, были выложены в открытом доступе.
С целью блокировки ресурса и признанию размещенной в сообществе информации незаконной, ведомство обратилось в суд и выиграло его. Требования истца удовлетворены в полном объеме и незамедлительно выполнены.
Упомянутое запрещенное общественное движение, оправдывающее противоправное поведение, было признано экстремистским на территории РФ по решению Верховного суда РФ от 17.08.2020 – сообщает сайт областной прокуратуры.
Орловское Информбюро