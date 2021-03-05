Главная » Новости



14:21, 5 марта 2021 года В Орле заблокировали интернет – сообщество арестантской идеологии Группа была размещена в одной из социальных сетей.





Незаконная информация была найдена Железнодорожной районной прокуратурой в ходе мониторинга интернет-пространства. Доступ к сообществу, посвященному идеологии запрещенного в Российской Федерации движения «АУЕ», был открыт – все тематические данные, оправдывающие противоправное поведение, были выложены в открытом доступе.



С целью блокировки ресурса и признанию размещенной в сообществе информации незаконной, ведомство обратилось в суд и выиграло его. Требования истца удовлетворены в полном объеме и незамедлительно выполнены.



Упомянутое запрещенное общественное движение, оправдывающее противоправное поведение, было признано экстремистским на территории РФ по решению Верховного суда РФ от 17.08.2020 – сообщает сайт областной прокуратуры.





Орловское Информбюро



