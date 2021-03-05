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14:24, 5 марта 2021 года

Орловская прокуратура велела колпнянским чиновникам дать знаки

Ведомство помогло устранить нарушения в сфере дорожного законодательства.


О сложившейся опасной дорожной ситуации по двум улицам в Колпне прокурору области Владиславу Малкину рассказали на его личном приеме. В обращении было отмечено, что на улицах 13-й Армии и Береговой отсутствовали дорожные знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу».

Областная прокуратура провела свою проверку, которая подтвердила данную прокурору информацию. Местная администрация не озаботилась своевременной установкой знаков, в связи с чем её глава получил представление на ликвидацию нарушений, что и было сделано – необходимые дорожные знаки были установлены, сообщает сайт областной прокуратуры.


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