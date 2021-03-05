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14:28, 5 марта 2021 года Мэр Орла просит помощи в ремонте дорог Сейчас дороги ремонтируются силами «Спецавтобазы», «Дорожной службы» и «Дорожного предприятия -1».





Как сообщает сайт городской администрации, за минувший день бригады трех предприятий отремонтировали 150 кв.м дорожного полотна.

В своих сетевых аккаунтах мэр Орла Юрий Парахин рассказал, что провёл совещание с дорожными предприятиями, которые прежде не были задействованы в ямочном ремонте.



«Попросил их подключиться, помочь с латанием улиц. Уверен, что с их помощью за ближайшую неделю ситуация существенно изменится», - отметил глава муниципалитета.



Юрий Парахин также анонсировал, что на эти выходные пер. Маслозаводской — один из наиболее проблемных участков улично-дорожной сети, — будет полностью закрыт на ремонт. Соответствующее постановление администрации Орла уже подписано.





Орловское Информбюро



