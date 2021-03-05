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14:49, 5 марта 2021 года Сегодня в Орле состоялся турнир по киберспорту Формат был выбран нетипичный. Вместо состязаний в одной игре участники проверяли себя сразу в трех.





Организаторы заверили, что подобный формат уникален не только для России, но и для всего мира. Идея проекта принадлежала студенческому спортивному клубу опорного вуза. Благодаря федеральному гранту ее стало возможным осуществить. Турнир включил в себя схватки в играх Mortal Kombat,

Counter-Strike, Dota 2.



Начался турнир с командных соревнований. Отдельным этапом был конкурс капитанов.





Анастасия Дорохова



