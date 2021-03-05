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16:24, 5 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Коронавирус сдает позиции. За сутки 81 подтвержденный случай.



- Вакцинация - лучшая защита. Как проходит прививочная кампания на Орловщине, расскажем в «Вестях».



- Друг спас друга. Но сам угодил под лёд. Спасатели помогли выбраться из ледяной воды мужчине и его собаке.



- «Пара из будущего» уже в Орле. Драма, комедия и фантастика - три жанра в одном фильме. А мнения первых зрителей - в нашем эфире.



- Напомнить ПДД и поздравить. Подарки от мужчин-инспекторов получали женщины-водители.



- Самые сильные. Наш город вновь готовится к национальному турниру по армрестлингу.



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