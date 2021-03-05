Главная » Новости



15:01, 5 марта 2021 года В Орле маршрутка сбила женщину ГИБДД ищет очевидцев.





ДТП произошло на улице Октябрьской. Водитель маршрутки допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина госпитализирована бригадой скорой помощи.





Орловское Информбюро



