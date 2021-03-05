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16:27, 5 марта 2021 года Лучший подарок – приглашение в кино. Смотрите фильм «Пара из будущего» в кинотеатрах Орла Фильм Алексея Нужного, снятый при участии телеканала «Россия», вышел в прокат совсем недавно, но уже успел полюбиться зрителям. Корреспондент ГТРК «Орел» пообщалась с орловцами, которые уже посмотрели фильм.





Эта история о том, как супруги Евгений и Александра, которые уже 20 лет в браке и порядком устали друг от друга, из 2040 года попадают в прошлое, в 2020-й, в тот день, когда влюбленный Женя сделал талантливой актрисе Саше предложение. И это шанс изменить будущее. Однако разубедить влюбленных друг в друга без памяти не так-то просто.



Главные роли исполнили известные актеры Мария Аронова и Сергей Бурунов. Они знакомы давно, но в кадре вместе работали впервые. В ролях молодых героев, напротив, малоизвестные – Денис Парамонов и Дарья Коныжева. Однако сыграли так, что зрители верят: это одни и те же люди. Эта фантастическая мелодрама наполнена комическими сценами, и можно от души посмеяться.



А еще «Пара из будущего» заставляет зрителей заглянуть внутрь своей семьи и взаимоотношений. И о многом задуматься.



Фильм «Пара из будущего» уже в прокате во всех кинотеатрах Орла. И поход на просмотр может стать отличным сюрпризам к международному женскому дню.





Татьяна Тимохина



