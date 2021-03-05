1 263 орловских педагога решили вакцинироваться от коронавируса

|
|
|Главная » Новости
16:47, 5 марта 2021 года
1 263 орловских педагога решили вакцинироваться от коронавирусаОб этом сообщил заместитель руководителя департамента образования Орловской области Владимир Агибалов.
Как сообщил Агибалов, в настоящее время в регионе 1 263 педагогических работника изъявили желание вакцинироваться, прошли вакцинацию – 744 работника.
Владимир Агибалов также отметил те муниципальные образования, где вакцинация педагогических работников идет наиболее активно. Это Мценский, Глазуновский, Колпнянский, Новодеревеньковский, Покровский и Свердловский районы.
Орловское Информбюро