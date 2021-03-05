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17:37, 5 марта 2021 года

В Орле прошла предпраздничная акция «Лепестки добра»

«Лепестки», которые изготовили кадеты гимназии № 19, вручили автомобилисткам.


Акцию «Лепестки добра» подготовили учащиеся кадетского класса гимназии № 19 совместно с сотрудниками ГИБДД. В преддверии Международного женского дня водителей-женщин инспекторы останавливали якобы для проверки документов, однако дам ждал приятный сюрприз. Им вручали цветы из поделочных материалов, на каждом лепестке были написаны пожелания в дорогу – «не превышай», «пристегнись».

Инспекторы ДПС поздравляли милых дам с наступающим женским праздником и дарили открытки, цветы и обложки для водительских документов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в ходе проведения акции все ее участники получили заряд весеннего настроения.


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