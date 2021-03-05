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18:08, 5 марта 2021 года

Орловщина стремится к «зеленым» предприятиям

Сегодня съемочная группа ГТРК «Орел» наблюдала за вакцинацией от коронавируса работников торгового центра. Их прививали прямо на рабочем месте.


Может и не в «красной зоне», но в особо опасной работали весь период пандемии сотрудники продовольственной сферы. В магазинах посетителей меньше не стало, а вот маски по-прежнему надевают не все. Либо позволяют себе ее присутствие, но не там, где положено. Чтобы обезопасить себя и орловцев, работники торговли проходят вакцинацию.

Приемная на час трансформировалась в прививочный пункт. Перед процедурой вакцинации ее дезинфицировали, после - тоже сделают обработку. Первый этап вакцинации прошли 15 человек.

Бригада медиков приехала в сам торговый центр. В списке должно быть кратное пяти количество записавшихся. Именно столько ампул с вакциной в одной упаковке. Строго соблюдается и холодовой режим. Перед инъекцией вакцину размораживают, нехитрым способом - теплом рук. Только после этого ее можно вводить.

Из сотрудников этого торгового центра не пришли на вакцинацию те, кто переболел, а еще те, кто самостоятельно сделал прививку в поликлинике. Есть и такие, кто пока сомневается. Так что очередь из желающих еще непременно выстроится. И не только в торговых центрах. Вакцинацию проводят на промышленных предприятиях и общепита.

Максим Петров, и.о. руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области: «Порядка 450-500 человек вакцинировано на предприятиях промышленности, порядка 300 - на предприятиях торговли, и примерно 50 человек - на предприятиях общественного питания. Через руководства предприятий мы доносим до сотрудников необходимость и обоснованность вакцинирования. Наша цель - получение «зеленых» предприятий, где уровень вакцинации - 100%».

В регионе, кстати, уже есть первое «зеленое» предприятие.

А ровно через три недели, поскольку вакцина двухэтапная, в торговом центре, где присутствовала съемочная группа ГТРК «Орел», 15 сотрудников пройдут заключительную фазу вакцинирования.


Анна Вайсергисер
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