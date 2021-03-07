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10:14, 7 марта 2021 года Виктория Адоньева. Беседа без маски Корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская пригласила главного инфекциониста Орловской области Викторию Адоньеву в кафе. И, как призналась врач, это был первый за целый год выход «в свет». Неспешная беседа за чашкой кофе оказалось недолгой. В больницу поступил тяжелый пациент.





Уже год прошел с тех пор, как ковид изменил жизнь каждого человека на планете, но особенно - врачей. Их новый вирус, в прямом смысле, проверял на прочность. В Орле с коронавирусной инфекцией первой столкнулась больница имени Боткина. Мы много раз рассказывали, как шла и до сих пор идет эта битва. Её промежуточный итог таков: три врача стационара были награждены орденом Пирогова. Среди них главный инфекционист области Виктория Адоньева. И в преддверии Международного женского дня нам хотелось бы рассказать о том, как прекрасный и совсем неслабый пол ежедневно совершает подвиг.



Орловцы, перенесшие коронавирусную инфекцию, точно знают, за что стоит благодарить медиков: за профессионализм и внимательное отношение.



Ольга Коренева, жительница г. Орла: «Так было тяжело, и так резко нарастало ухудшение, если бы не грамотное лечение и профессионализм врачей, я не знаю, чем бы могло дело кончиться».

Мераб Дохнадзе, житель г. Орла: «Я попал в больницу Боткина в очень тяжелом состоянии и практически потерял уверенность в завтрашнем дне. Благодаря усилиям наших врачей, медсестер, девушкам, которые делали анализы, кардиограммы, рентгены, кто содержал помещения в чистоте, кто кормил нас, я выжил».

Любовь Пучкова, жительница г. Орла: «Мы были очень удивлены, какое отношение героических докторов к нам, больным».

Эти слова могли бы сказать тысячи пациентов, спасенных медиками экстренной инфекционной службы больницы имени Боткина, которую с приходом ковида возглавила Виктория Адоньева. А как главный инфекционист области она занималась тактикой и стратегией борьбы с пандемией всей службы региона.



Александр Лялюхин, главный врач больницы им. С.П. Боткина: «Она - профессионал, она - человек слова, если она что- то говорит, то обязательно это делает, если она за что-то берется, то обязательно доводит это до конца. Она борется за каждого пациента, независимо от его статуса, даже за самого безнадежного».

Она и вправду профессионал. С чутьем. Когда вирус был еще в Китае, закупила для защиты врачей строительные респираторы, предвидя, что СИЗЫ будут в дефиците. Запаслась лекарствами и санитайзерами. Когда пандемия пришла в Орел, сделала все, чтобы при максимальной помощи пациентам, сохранить медицинский персонал больницы.



Виктория Адоньева, главный инфекционист Орловской области: «У нас заведено, что смена выводится на этаж – линейные смены в отделении - на четыре часа. Каждые четыре часа персонал меняется. Люди не устают. Люди имеют возможность спокойно принять пищу, выпить чаю, обсудить какие-то рабочие моменты в чистой зоне. Отдохнув четыре часа, они вновь поднимаются на этажи. И так в течение суток постоянно идет смена персонала».

Сама она уже год практически живет в больнице. В лучшем случае с семи утра до семи вечера. Несколько часов каждый день в красной зоне.



Виктория Адоньева, главный инфекционист Орловской области: «Я смотрю только проблемных пациентов, сложных, тяжелых, поступивших уже в тяжелом состоянии, пациентов реанимации, и если их много, то 4-5 часов, если пациентов не много, то трех-четырехчасовой обход ежедневный достаточен, чтобы откорректировать терапию, понять динамику состояния, потом спуститься и уже в чистой зоне обсудить с коллегами дальнейшую тактику».

На время врач Адоньева, забыла что она еще и женщина. Уже год ее главные наряды - защитный костюм и пижама в клетку. Такие в пандемию носят все медики инфекционного отделения. Для нашей встречи в кафе оделась в «гражданское», чему очень рада.



Виктория Адоньева, главный инфекционист Орловской области: «Я уже целый год нигде не была, ни в кафе, ни в каких увеселительных заведениях, никуда не выезжала. Вообще, год пролетел как кошмарный сон».

За кофе с Викторией Сергеевной говорили уже не о больнице, а в общем - про жизнь. Призналась, что год не была в отпуске, и вот недавно, когда стало меньше больных, отпустили на неделю.



Виктория Адоньева, главный инфекционист Орловской области: «Два дня просто отсыпалась, как медведь в берлоге, а потом решала свои бытовые проблемы, ходила по всяким учреждениям, которые обычно закрываются раньше, чем я прихожу с работы».

Говорили о семье, о путешествиях, о мечтах... и, все равно, вернулись к ковиду, к тому, что нужно развивать инфекционную службу, и что пандемия это не только враг, но и учитель.



Виктория Адоньева, главный инфекционист Орловской области: «Может быть, это какое-то испытание, которое дано нам свыше, чтобы люди остановились, огляделись, прекратили эту безумную гонку. Все в жизни неважно, кроме людей - ни деньги, ни положение в обществе, ни власть, все рассыпается в пыль, когда приходит беда, когда болеет близкий тебе человек».

Она успела только выпить кофе, принять от нас поздравление с праздником и снова на работу. Привезли тяжелого пациента.



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Елена Литинская



