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8:19, 9 марта 2021 года На платформе СМОТРИМ доступна лента режиссёра Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» Платформа СМОТРИМ объединяет контент всех активов ВГТРК – крупнейшей в России корпорации: федеральные телеканалы «Россия», «Россия 24», «Россия Культура», региональное вещание 79 филиалов по всей стране, радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио Культура».





9 марта только подписчики медиа-платформы СМОТРИМ получат уникальную возможность оценить ленту режиссёра Андрея Кончаловского «Человек неунывающий», премьера которой состоялась на ММКФ-2020. Это ещё одна попытка Кончаловского создать портрет русского человека после успеха его картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Главные герои – простые люди, которые живут в далеких уголках России и, встречая жизненные невзгоды, не падают духом и смотрят в будущее с неиссякаемым оптимизмом.



Кроме того, уже доступны для просмотра продюсерская работа Стивена Спилберга «Ненависть» (18+), документальный фильм «Кресты» (12+) и «Встречи с Горбачевым» (12+) Вернера Херцога.



Все фильмы, как и весь контент платформы, зрители могут посмотреть бесплатно.



СМОТРИМ доступно в десктоп-версиях на www.smotrim.ru и Смотрим.рф, а также в приложениях для iOS, Android и на iPad.





Орловское Информбюро



