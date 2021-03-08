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7:24, 8 марта 2021 года Андрей Клычков отметил умение женщин совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей и заботой о семье Губернатор Орловской области поздравил женщин региона с Международным женским днем.





Уважаемые орловчанки!



Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!

В этот замечательный праздник мы говорим женщинам самые искренние слова благодарности за огромный вклад в поступательное развитие Орловской области, неустанную созидательную работу на благо всего государства и общества. Выражаем глубокую признательность за умение совмещать профессиональную деятельность с воспитанием подрастающего поколения, заботой о семье, родных и близких.



В современных условиях общенациональное значение имеют масштабные стратегические инициативы государства по поддержке российской семьи, материнства и детства, укреплению традиционных духовных ценностей. Данные направления неизменно входят в число важнейших приоритетов Правительства Орловской области.



Всячески приветствуя активное участие самих женщин в деятельности институтов гражданского общества, работе органов государственной и муниципальной власти, мы приложим все силы для того, чтобы добиться новых успехов в решении важнейших вопросов, направленных на достижение высоких стандартов качества жизни, обеспечение прав и законных интересов женщин, подрастающего поколения, пожилых людей, укрепление социальной стабильности на орловской земле.



Дорогие женщины!

Примите мои сердечные пожелания крепкого здоровья, благополучия, исполнения самых заветных желаний, весеннего настроения и новых свершений во имя процветания Орловщины и всей России!



С уважением,

губернатор Орловской области

А.Е. Клычков.





Орловское Информбюро



