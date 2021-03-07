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6:29, 7 марта 2021 года Орловцы стали чаще жениться Такой вывод сделали в городской налоговой службе, исходя из сведений Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.





Так, за январь-февраль 2021 года в Территориальный отдел ЗАГС г.Орла и Орловского района поступило 319 заявлений на заключение брака, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате было сформировано 302 уникальные актовые записи.



Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния создан Федеральной налоговой службой в 2016 году. Его основа - это программное обеспечение, в котором осуществляется государственная регистрация всех видов записей актов, производятся действия, касающиеся изменения уже существующих записей, в том числе действия по выдаче повторных документов.



В настоящее время на информационно-аналитическом портале ЕГР ЗАГС, размещенном на сайте ФНС России, можно ознакомиться со статистической информацией, а также рядом сервисов: «Найти ближайший орган ЗАГС», «Проверить наличие свидетельства (записи АГС)» и «Сформировать платежный документ за услуги органов ЗАГС (госпошлина)».



В дальнейшем планируется расширение возможностей и появления новых сервисов для граждан, как например предоставление в личном кабинете ЕПГУ сведений из записей актов о себе и своих несовершеннолетних детях.





Орловское Информбюро



