Главная » Новости



7:32, 7 марта 2021 года Орловские предприниматели выбирают патент За январь-февраль 2021 года в налоговую инспекцию по городу Орлу поступило 513 заявлений от предпринимателей на получение патента. При этом только за декабрь 2020 года количество заявлений составило 1736.





Такая активность выбора патентной системы налогообложения обусловлена окончанием действия ЕНВД, а также внесенными изменениями в законодательство.



С 1 января 2021 вступили в силу изменения, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ: плательщикам ПСН предоставлено право уменьшать сумму налога на страховые взносы; расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применятся ПСН; увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг общественного питания с 50 до 150 кв. м.



26 февраля 2021 года принят Закон Орловской области «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения» №2572-ОЗ, который окончательно утвердил правила применения ПСН. Так, орловским законом определен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, включающий 95 видов; установлены предельные параметры для отдельных видов экономической деятельности для применения патентной системы налогообложения (количество автотранспортных средств; общая площадь помещений, земельных участков и торгового зала; количество объектов торговой сети). Кроме того, определен расширенный перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение налоговой ставки в размере 0 процентов.



ИФНС России по г. Орлу напоминает, что для получения патента индивидуальный предприниматель должен подать в налоговый орган заявление по форме, утвержденной приказом ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@ «Об утверждении формы заявления на получение патента, порядка ее заполнения, формата представления заявления на получение патента в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@».



Заявление может быть подано лично или через представителя, направлено в виде почтового отправления с описью вложения или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.





Орловское Информбюро



