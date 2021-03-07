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5:33, 7 марта 2021 года Налоговая служба напоминает арендодателям о подаче декларации Срок - 30 апреля 2021 года.





Для граждан, проживающих в Российской Федерации более 183 дней в году, такие доходы облагаются по налоговой ставке 13%. В отношении граждан, получивших доходы и находившихся в Российской Федерации менее 183 дней в году, применяется налоговая ставка в размере 30%.



При получении доходов от сдачи недвижимости необходимо представить: налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), копию договора, заключенного между арендатором и арендодателем, расписку или иной документ, подтверждающий получение платы за аренду квартиры



Документы предоставляются в налоговый орган по месту жительства. Уплатить исчисленную в налоговой декларации сумму налога в бюджет необходимо не позднее 15 июля года, в котором подана декларация.



За первые два месяца текущего года в ИФНС России по г. Орлу уже поступило почти 10,5 тысяч деклараций по ф.3-НДФЛ, при этом более 41% получено в электронном виде из личного кабинета налогоплательщика и по телекоммуникационным каналам связи.





Орловское Информбюро



