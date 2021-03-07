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11:34, 7 марта 2021 года В Орловской области из-за коронавируса закрыто 11 школьных классов Об этом сообщил заместитель руководителя регионального департамента образования Владимир Агибалов.





По информации Агибалова, из 358 школ в регионе нет полностью закрытых учебных заведении. Частично закрыто 11 классов в 10 школах по причине коронавируса (224 школьника). Отсутствуют 5038 детей: 24 – по причине COVID-19, 4025 – по причине ОРВИ, 989 – в связи с иными заболеваниями. Коронавирусом болеют 55 учителей, 166 – ОРВИ.





Орловское Информбюро



