Орловский департамент образования возглавил список активности власти в Интернете

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6:36, 6 марта 2021 года
Орловский департамент образования возглавил список активности власти в ИнтернетеРечь идет о её региональной исполнительной ветви.
Десятка наиболее активных в интернете региональных органов власти выглядит следующим образом:
1. Департамент образования;
2. Управление ГО ЧС и ПБ;
3. Управление ветеринарии;
4. Департамент промышленности и торговли;
5. Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости;
6. Управление физической культуры и спорта;
7. Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности;
8. Управление по тарифам и ценовой политике;
9. Наталья Георгиева – начальник управления культуры и архивного дела;
10. Управление лесами.
Аналогичный мониторинг будет проводиться раз в две недели в соответствии с постановлением губернатора Клычкова. Цель затеи – уменьшить дистанцию обратной связи между исполнительной властью и гражданами и своевременно информировать людей о своей деятельности, сообщает региональный информационный портал.
Орловское Информбюро