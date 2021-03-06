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6:36, 6 марта 2021 года Орловский департамент образования возглавил список активности власти в Интернете Речь идет о её региональной исполнительной ветви.





Десятка наиболее активных в интернете региональных органов власти выглядит следующим образом:



1. Департамент образования;

2. Управление ГО ЧС и ПБ;

3. Управление ветеринарии;

4. Департамент промышленности и торговли;

5. Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости;

6. Управление физической культуры и спорта;

7. Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности;

8. Управление по тарифам и ценовой политике;

9. Наталья Георгиева – начальник управления культуры и архивного дела;

10. Управление лесами.



Аналогичный мониторинг будет проводиться раз в две недели в соответствии с постановлением губернатора Клычкова. Цель затеи – уменьшить дистанцию обратной связи между исполнительной властью и гражданами и своевременно информировать людей о своей деятельности, сообщает региональный информационный портал.





Орловское Информбюро



