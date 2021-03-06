Главная » Новости



7:38, 6 марта 2021 года Учебный центр службы занятости Орловской области запустил новую программу обучения «Мастер современного домашнего текстиля» В настоящий момент идёт формирование группы.



Обучение этой профессии может пройти каждый, кто имеет навыки общения со швейной машинкой, желает получить дополнительную профессию или открыть свой бизнес по пошиву домашнего текстиля.



Учебный центр - главный партнёр службы занятости на рынке образовательных услуг. Безработные граждане, состоящие на учёте в органах службы занятости и получившие направление на обучение от центров занятости региона, учатся бесплатно. Кроме того, в процессе учёбы им выплачивается стипендия в размере пособия по безработице.



Всего в настоящее время учебный центр службы занятости предлагает порядка 30 наименований образовательных программ. В центре можно повысить имеющуюся квалификацию или получить новую профессию. Ежегодно через его учебные классы проходит около тысячи человек. Его выпускники востребованы, работодатели присутствуют на занятиях и на выпускных экзаменах, имея возможность присмотреться к каждому ученику и выбрать для себя подходящих работников.



С центрами занятости сотрудничают и другие образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию. В текущем году, например, безработные уже сели за парты учебных центров «ДОСААФ», «Агрострой». Направление на профессиональное обучение c начала года получили более 320 безработных граждан. Они выбрали востребованные профессии трактористов, водителей категорий С, Д, Е, водителей погрузчика, портных, парикмахеров, охранников, бухгалтеров, мастеров маникюра и педикюра, кадровиков и др.



В прошлом году очное и дистанционное обучение в рамках программы содействия занятости населения прошли 1,2 тыс. человек, сообщает информационный портал Орловской области .





Орловское Информбюро



