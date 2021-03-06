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8:39, 6 марта 2021 года Красную книгу Орловщины - обновят В планах выпустить тираж 1000 экземпляров. Администрация региона объявила тендер на подготовку материалов, стоимость контракта - 2 миллиона 700 тысяч рублей.





Под одной обложкой соберут сведения о мерах охраны и сохранения редких и исчезающих видов растений и животных, а также о факторах, влияющих на их численность и распространение. Кстати, первое официальное издание Красной книги состоялось в 2007 году. На тот момент флора области насчитывала около 1160 видов, из которых 400 были признаны редкими. Также на территории региона было отмечены редкие животные и птицы.





Мария Семак



