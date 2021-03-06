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9:41, 6 марта 2021 года Из-за коронавируса в Орловской области закрыты две группы в детских садах Об этом сообщил заместитель руководителя регионального департамента образования Владимир Агибалов.





По информации Агибалова, настоящее время из 169 детских садов в регионе нет полностью закрытых учреждений по причине коронавирусной инфекции. Частично закрыты две группы в двух детских садах (45 детей).



В дошкольных учреждениях сейчас отсутствуют 2172 ребенка: из них 6 – с подтвержденным COVID-19, 1588 – с ОРВИ, 578 – с иными заболеваниями. Из преподавательского и воспитательского состава 25 сотрудников заболели COVID-19, 169 – ОРВИ.





Орловское Информбюро



