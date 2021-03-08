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10:01, 8 марта 2021 года Орловские единороссы поздравили орловчанок с Международным женским днем Активисты регионального отделения партии «Единая Россия» вышли в центр города, чтобы подарить орловчанкам цветы.





К акции присоединились молодые партийцы, и их старшие коллеги. «Молодая гвардия» решила привлечь медведя - талисмана партии. В центре Орла он сегодня раздавал цветы представительницам прекрасного пола. А секретарь орловского отделения «Единой России» Леонид Музалевский каждый букет сопровождал тёплыми словами.



Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Сегодня мы искренне благодарны нашим дамам. Потому что женщина это прежде всего мама, супруга, любимая, женщина это конечно наши дети, внуки. Я искренне хотел бы всех поздравить с этим прекрасным праздником. Пожелать удачи, благополучия, любви, семейной теплоты».





Антон Киселёв



