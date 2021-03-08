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11:03, 8 марта 2021 года В Орле волонтеры Победы поздравили с весенним праздником женщин-ветеранов Одна из них - Раиса Николаевна Ермилова.





Низкий поклон и самые добрые слова были адресованы тем, кто подарил нам сегодня возможность отмечать этот праздник. Волонтеры пришли в гости к ветерану Великой Отечественной войны - Раисе Николаевне Ермиловой. Ей 94 года. Во время войны она помогала в партизанском отряде, после - пережила все ужасы Освенцима. Но выжила и выстояла. Работала в госпитале санитаркой. Вернувшись в Орел, вышла замуж. И сейчас она глава большой и дружной семьи. Только правнуков - семеро.





Анна Вайсергисер



