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12:05, 8 марта 2021 года Сотрудники МЧС побывали в гостях у орловских многодетных семей Пришли не с проверкой, а с поздравлениями. Всё внимание в связи с праздником уделили женщинам.





Инспекторы Госпожнадзора узнавали, как в домах соблюдаются требования пожарной безопасности, и знают ли женщины порядок действий при возникновении возгорания. Цветы представительницы прекрасного пола получали вне зависимости от правильности ответов на вопросы инспектора. Вместе с цветами орловчанкам раздали памятки, в которых - не только правила безопасности, но и поздравления.





Антон Киселёв



