понедельник 8.03.2021 20:37:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

8:07, 8 марта 2021 года

Мир женщин – в красках. Живописцы из Брянска и Орла представили свои работы

Экспозиция - разнообразна: от живописных полотен до декоративно прикладного творчества. И зрители в очередной раз смогли убедиться, насколько светло и чисто женщина воспринимает этот мир, сколько света, любви и радости она ему отдает. Среди первых зрителей была корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич.


 Весна - в каждом полотне, мир просыпается и оживает дважды - в это чудесное время года и под руками творческих людей. Сказочные цветы, милые сельские пейзажи, русские красавицы, театральные куклы, фотографии. Всё, в чем женщина видит любовь, всё представлено на этой выставке.

Вячеслав Лаврушин, директор выставочного центра: «60 участников, 155 работ. Из Брянска - 22 художника, члены Брянского отделения Союза художников России, профессиональные художники. А Орел представляют и профессионалы, и любители, и студенты, и пенсионеры, все женщины, которых привлекло творчество».

Они не только творят, но и постоянно ищут свой путь в искусстве, пробуя новые занятия, стили, краски. Ирина Орлова, например, за материалом для живописных работ может заглянуть в строительный магазин, чтобы купить шпатлевку и акрил.

Ирина Орлова, художник: «Это не обязательна красота, как вот все говорят, или современное искусство, которое любит удивлять. Для меня это именно мой собственный творческий эксперимент, я всегда любила фактуры, мне всегда казалось, что я могла бы и скульптором быть, потому что мне всегда нравилось всё, что можно потрогать».

Красота всегда в глазах смотрящего. Работы Ольги Давыдовой напоминают картины старых мастеров, где современные женщины выглядят гостьями из прошлых веков. Но, тем не менее, это наши современницы.

Ольга Давыдова, художник: «Все русские женщины имеют огромный внутренний мир, и там - всё: там любовь, там семья, там жизнь. Женщина это жизнь».

Женщина, как никто другой, умеет смягчить, раскрасить и украсить этот мир. Неважно чем - акрилом, акварелью, вышивкой или просто одним своим присутствием. Она всегда творец тепла и уюта, творец того, что нас окружает, начиная от стен собственной квартиры и заканчивая архитектурой городов. Выставка будет работать весь март, поздравляя всех женщин Орла с началом весны.


Эва Стасюлевич
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.