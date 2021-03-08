Главная » Новости



8:07, 8 марта 2021 года Мир женщин – в красках. Живописцы из Брянска и Орла представили свои работы Экспозиция - разнообразна: от живописных полотен до декоративно прикладного творчества. И зрители в очередной раз смогли убедиться, насколько светло и чисто женщина воспринимает этот мир, сколько света, любви и радости она ему отдает. Среди первых зрителей была корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич.





Весна - в каждом полотне, мир просыпается и оживает дважды - в это чудесное время года и под руками творческих людей. Сказочные цветы, милые сельские пейзажи, русские красавицы, театральные куклы, фотографии. Всё, в чем женщина видит любовь, всё представлено на этой выставке.



Вячеслав Лаврушин, директор выставочного центра: «60 участников, 155 работ. Из Брянска - 22 художника, члены Брянского отделения Союза художников России, профессиональные художники. А Орел представляют и профессионалы, и любители, и студенты, и пенсионеры, все женщины, которых привлекло творчество».

Они не только творят, но и постоянно ищут свой путь в искусстве, пробуя новые занятия, стили, краски. Ирина Орлова, например, за материалом для живописных работ может заглянуть в строительный магазин, чтобы купить шпатлевку и акрил.



Ирина Орлова, художник: «Это не обязательна красота, как вот все говорят, или современное искусство, которое любит удивлять. Для меня это именно мой собственный творческий эксперимент, я всегда любила фактуры, мне всегда казалось, что я могла бы и скульптором быть, потому что мне всегда нравилось всё, что можно потрогать».

Красота всегда в глазах смотрящего. Работы Ольги Давыдовой напоминают картины старых мастеров, где современные женщины выглядят гостьями из прошлых веков. Но, тем не менее, это наши современницы.



Ольга Давыдова, художник: «Все русские женщины имеют огромный внутренний мир, и там - всё: там любовь, там семья, там жизнь. Женщина это жизнь».

Женщина, как никто другой, умеет смягчить, раскрасить и украсить этот мир. Неважно чем - акрилом, акварелью, вышивкой или просто одним своим присутствием. Она всегда творец тепла и уюта, творец того, что нас окружает, начиная от стен собственной квартиры и заканчивая архитектурой городов. Выставка будет работать весь март, поздравляя всех женщин Орла с началом весны.





Эва Стасюлевич



